Italien übernimmt von Österreich OSZE-Vorsitz

Italien übernimmt zum Jahreswechsel von Österreich den Vorsitz bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In dem ein Jahr dauernden Vorsitz will Italien den Fokus stärker auf den Mittelmeerraum und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen richten - unter anderem auf die Flüchtlingsfrage.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Au§enminister Alfano will sich der Ukraine-Krise widmen