Italien verbietet Landung der "Alan Kurdi"-Migranten

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat ein Verbot für die Landung des deutschen Rettungsschiffes "Alan Kurdi" in Italien mit 13 Migranten an Bord unterzeichnet. Das bestätigte das italienische Innenministerium am Sonntag. Das Schiff, das die Migranten an Bord eines überladenen Holzbootes entdeckt hatte, befindet sich unweit der italienischen Insel Lampedusa.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO An Bord der Alan Kurdi befinden sich 13 Migranten