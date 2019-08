Italien will Migranten von "Open Arms" nach Spanien bringen

Die italienische Regierung will die Menschen vom Rettungsschiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit der Küstenwache nach Spanien bringen. Im Gegenzug müsse sich die Regierung in Madrid allerdings zuerst bereit erklären, dem Schiff "Open Arms" sofort die spanische Flagge zu entziehen, erklärte Verkehrsminister Danilo Toninelli am Montagabend.

SN/APA (AFP/Italy OUT/ALESSANDRO SE Das Schiff ist seit knapp 20 Tagen auf dem Mittelmeer blockiert