Italien will Nachtragshaushalt vermeiden

Italien will die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts mit Sparmaßnahmen zur Abwendung eines EU-Verfahrens vermeiden. Dies berichtete der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am Ende eines Koalitionsgipfels in Rom in der Nacht auf Dienstag.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Salvini traf sich mit Conte und Di Maio