Italien will NGO-Schiffe verbannen

Nach dem jüngsten Tauziehen um die Landung von 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" plant die italienische Regierung einen "Bann" für NGO-Schiffe aus Gründen der öffentlichen Sicherheit. Dies kündigte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die italienischen Häfen zuständig ist, am Donnerstag in einem Radio-Interview an.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Verkehrsminister Toninelli ist für die italienischen Häfen zuständig