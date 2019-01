Italien zur Aufnahme von Familien mit Kindern bereit

Italiens Premier Giuseppe Conte hat sich am Dienstagabend zur Aufnahme von Familien mit Kindern bereit erklärt, die sich seit über zwei Wochen an Bord von Rettungsschiffen im Mittelmeer befinden. "Dies ist ein außerordentlicher Fall", sagte der Premier bei der von RAI 1 gesendeten Politshow "Porta a Porta" am Dienstag.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Conte sieht einen "au§erordentlichen Fall" gegeben