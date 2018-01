Italienische Grillo-Partei kürt Kandidaten für Wahl online

Die Fünf-Sterne-Bewegung rüstet sich für den Wahlkampf vor den Parlamentswahlen in Italien am 4. März. Tausende Parteiaktivisten reichten auf der Internetplattform der Gruppierung ihre Kandidaturen für einen Parlamentariersitz ein. Der Andrang war am Mittwoch so stark, dass die Frist für die Einreichung der Kandidaturen um fünf Stunden verlängert werden musste.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Grillo und Di Battista kennen ihre Kandidaten noch nicht