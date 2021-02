Italienische Industrielle unterstützen Regierung Draghi

Bei der Regierungsbildung in Italien hat der frühere EZB-Chef Mario Draghi am Mittwoch Vertreter der Industriellen, der Gewerkschaften und anderer Interessensverbände getroffen. So führte er in der Abgeordnetenkammer in Rom Gespräche mit Umweltverbänden wie dem WWF Italia und Branchenvertretern aus der Landwirtschaft. Der stärkste italienische Industriellenverband Confindustria sagte Draghi seine Unterstützung zu. Unterdessen wackelt die Zustimmung der Fünf-Sterne-Bewegung.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Grillo befürchtet Ablehnung der Basis für Regierungsbeteiligung