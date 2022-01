Italienische Parteien wollen Amtsverbleib Mattarellas

Die Parteien der italienischen Regierungskoalition haben sich am Samstag darauf geeinigt, den scheidenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella um einen Verbleib im Amt zu bitten. Dies wurde nach einem Treffen der Parteichefs der Koalition am Samstag in Rom beschlossen. Premier Mario Draghi telefonierte mit Mattarella und bat ihn, die Möglichkeit eines Amtsverbleibs über das Ende seines Mandats am 3. Februar hinaus zu prüfen.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Salvini in der Rolle des Königsmachers