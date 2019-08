Italienische Polizei ging an Bord von "Alan Kurdi"

Die italienische Polizei ist am Donnerstag an Bord des Rettungsschiffes "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye gegangen, das sich in internationalen Gewässern, 20 Seemeilen von Lampedusa entfernt befindet. Die Polizei übergab dem Schiffskapitän eine Verordnung der italienischen Regierung mit dem Verbot, in italienische Gewässer einzufahren und einen Hafen in Italien zu erreichen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JAIME REINA Die Crew der "Alan Kurdi" hatte am Mittwoch 40 Menschen gerettet