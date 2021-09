Italiens Arbeitnehmer können nur noch geimpft oder getestet zur Arbeit gehen

In Italien müssen künftig alle Arbeitnehmer nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind oder negativ getestet wurden. Die Passpflicht betrifft de facto die gesamte Bevölkerung über zwölf Jahren. Das ist weltweit beispiellos.

Wer in Italien nicht gegen Corona geimpft ist, für den wird der Alltag künftig schwieriger. Ab Mitte Oktober besteht für Arbeitnehmer, Angestellte und Selbstständige die Pflicht, zumindest mit einer Dosis geimpft zu sein oder einen Negativtest vorzuweisen. Andernfalls dürfen sie ihren Arbeitsplatz nicht betreten. Diese Maßnahme beschloss das Kabinett von Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstagabend per Dekret. Der Beschluss muss innerhalb von zwei Monaten vom Parlament bestätigt werden.

Die Regierung unter Führung des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank, ...