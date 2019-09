Italiens Außenminister will Dublin-Abkommen reformieren

Die Migrationsfrage soll eine Priorität der neuen italienischen Regierung sein. Das schrieb Italiens neuer Außenminister und Chef der Koalitionspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, in einem Grußschreiben an die italienischen Diplomaten nach seiner Vereidigung am Donnerstag. "Wir wollen für eine Reform des Dublin-Abkommens arbeiten", so der 33-jährige Di Maio.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Italiens neuer Au§enminister Luigi Di Maio