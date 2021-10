Italiens Coronapolitik bei Kommunalwahlen auf dem Prüfstand

In Italien sind die Wahllokale seit Sonntag 7 Uhr Früh für die Kommunalwahlen in 1.300 Gemeinden offen. Gewählt wird am Sonntag bis 22 Uhr und am Montag von 7 bis 15 Uhr. Mit Ergebnissen ist am Montagabend zu rechnen. Die Wahlen gelten auch als wichtiger Stimmungstest nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Plakate für Kommunalwahl in Rom