Italiens Draghi: Grenze bei Migration erreicht

Italiens Regierungschef Mario Draghi sieht die Grenze bei der Aufnahme von Migranten in seinem Land als erreicht an. "Auch wir haben Limits, und jetzt sind wir da angekommen", sagte der 74-Jährige am Dienstag bei seinem Türkei-Besuch in Ankara. Man müsse auch verstehen, dass ein Land nicht unbegrenzt offen sein könne. Der frühere EZB-Chef, der Umgang mit Migranten müsse menschlich, angemessen und effektiv sein. Italien versuche, Migranten in seinen Gewässern zu retten.

SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Italiens Regierungschef Mario Draghi (Archivbild)