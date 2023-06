Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi gestorben

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist einem Medienbericht zufolge gestorben. Das meldete die Zeitung "Corriere della Sera" am Montag. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Am Freitag war er wieder in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Der Ex-Premier musste sich geplanten Untersuchungen in Zusammenhang mit einer chronischen Leukämie unterziehen, berichteten in einem Bulletin die behandelnden Ärzte Alberto Zangrillo und Fabio Ciceri.

Berlusconi wurde 86 Jahre alt

Erst am 19. Mai war er nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hatte zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht.

Berlusconi war Vorsitzender der regierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er vier Mal italienischer Regierungschef.

Sein letztes Posting verschickte der 86-Jährige am 5. Juni, anlässlich des 209. Jahrestags der Gründung der Carabinieri .