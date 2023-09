Italiens Ex-Präsident Giorgio Napolitano gestorben

Der ehemalige italienische Präsident Giorgio Napolitano ist Freitagabend 98-jährig in einem Krankenhaus in Rom gestorben. Napolitano war der erste Präsident in der Geschichte der Republik, der das Amt zweimal ausübte: 2013 wurde er erneut in den Quirinalspalast gewählt, nachdem er 2006 das erste Mal zum Staatsoberhaupt gekürt worden war.

Napolitano war zweimal italienisches Staatsoberhaupt