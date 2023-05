Italiens Ex-Premier Berlusconi aus Krankenhaus entlassen

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat am Freitag die Mailänder Klinik San Raffaele verlassen, in der er 45 Tage verbracht hat. Der 86-Jährige verließ die Klinik in Begleitung seiner Lebensgefährtin Marta Fascina und winkte den Journalisten, die auf ihn warteten, zu.

BILD: SN/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI Berlusconi winkt aus einem Auto