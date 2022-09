Italiens Faktor M

Im Namen des Faschismus geschah viel Unrecht. In Italien gibt es aber weiterhin zahlreiche Menschen, die Benito Mussolini verehren, als sei nichts gewesen. Wie ist das möglich?

Vor dem Bürgerclub in Latina sitzen drei Herren auf schwarzen Plastikstühlen an einem runden Tisch und halten ihren Morgenplausch. Interessiert mustern sie die Besucher, von denen einer heute zufällig ein schwarzes Hemd trägt. "Die Farbe mag ich", sagt der ältere Herr mit Hemd, Krawatte und schwarzen Hosen. Ungefragt berichtet er dann von seiner politischen Karriere in der Nachkriegszeit bei den italienischen Neofaschisten. Schwarz, das ist die Farbe des Faschismus in Italien, "Schwarzhemden" werden die Anhänger Benito Mussolinis bis heute genannt. Dann schließt der freundliche ältere Herr mit den Worten: "Ja, ich bin wirklich ein Faschist."

Latina ist eine Stadt mit 130.000 Einwohnern, 70 Kilometer südlich von Rom. In den 1920er-Jahren herrschten hier in den Pontinischen Sümpfen noch die Malariamücken. Mussolini ließ die Sümpfe trockenlegen und eine Stadt namens Littoria errichten, das heutige Latina. 1932 weihte der "Duce" die Stadt höchstpersönlich ein. Viele Menschen hier haben eine mehr als unbeschwerte Verbindung zum Faschismus und zu Mussolini. "Wir sind dankbar, dass das Regime die Gegend den Sümpfen entrissen hat", sagt Alfredo De Santis, der Vorsitzende des Bürgerclubs. "Jede Ecke atmet Mussolini."

Die Stadt habe eine gewisse Anerkennung für den "Duce", der vielen Familien aus dem Norden hier eine neue Existenz ermöglicht habe, gesteht der 75-Jährige. Das Regime holte Siedler aus Norditalien nach Littoria, vor allem aus dem Veneto kamen Arbeiter. Doch was hat das alles mit heute zu tun und der Aussicht, dass die Postfaschisten unter Giorgia Meloni nach den Wahlen am Sonntag in Italien an die Regierung kommen könnten? Die Frage ist, wie stark die Verbindung vom Damals zum Heute ist und welches Verhältnis viele Italienerinnen und Italiener zum totalitären Regime zwischen 1922 und 1945 haben. Im faschistisch geprägten Stadtbild ist der Ortsname Littoria noch präsent. Die Piazza del Popolo mit dem Rathaus oder die Piazza della Libertà mit dem Palazzo del Governo sind Beispiele der als Rationalismus bezeichneten monumentalen faschistischen Architektur. Der Palazzo M ist sogar der Initiale Mussolinis nachempfunden.

Nicht dass Latina eine ganz und gar neofaschistisch geprägte Stadt wäre. Die Stadt ist heute vielfältig, hatte linke Bürgermeister, Ableger der Universitäten Roms befinden sich hier. Die Jugend aus der Umgebung kommt, um hier den Aperitif einzunehmen. "In der kollektiven Wahrnehmung bleibt Latina immer Littoria", sagt der Lokaljournalist Vittorio Buongiorno. Die zweitgrößte Stadt der Region Latium habe seit 1946 eine bewegte, vielfältige Geschichte. Aber die Prägung durch den Faschismus blieb.

Auch Alfredo De Santis will nicht missverstanden werden. "Ich bin ein Rechter", sagt er, "aber ein liberaler Rechter." Meloni werde er auf jeden Fall wählen. "Aber sie sollte sich noch mehr an der Nato als am ungarischen Präsidenten Orbán orientieren", meint De Santis. Über den Faschismus sagt er das, was auch Meloni ähnlich öffentlich kundtut. Die Rassengesetze seien ein Fehler, der Nazismus eine scheußliche Sache gewesen.

Bei Mussolini-Nostalgikern beliebt ist das Ristorante Impero in Latina. Der Name, den der Gründer des Restaurants Virgilio Silvestri ersann, steht für die damaligen Weltmachtfantasien des Regimes. Mussolini aß ein einziges Mal, 1934, im Lokal und wurde von Silvestri, dem Großvater der aktuellen Wirtinnen, verköstigt. Der "Duce" ist hier allgegenwärtig, schließlich verdanken sie ihm auch die Gründung des Restaurants, das vor allem die Arbeiter in der Stadt ernährte. Mit der Presse will die aktuelle Eigentümerin nicht mehr reden. Der Zeitung "La Repubblica" gestand sie aber: "Ich bitte Giorgia Meloni: Bring Littoria zurück zum Glanz der Vergangenheit, denn es muss wieder Littoria heißen. Möge sie die Stadt von Benito Mussolini wieder jung und produktiv machen!"

Woher kommt diese sorglose Verherrlichung des faschistischen Regimes und seiner Protagonisten in Italien? "Das faschistische Regime in Italien hatte repressiven Charakter, die Reduzierung der Kritik auf den Erlass der Rassengesetze und den Kriegseintritt ist eine massive Verkürzung", sagt Lutz Klinkhammer, Historiker am Deutschen Historischen Institut in Rom. "Man darf nicht vergessen, dass der Faschismus in Italien von innen gestürzt wurde, Mussolini wurde von den Partisanen getötet. Man hat sich gewissermaßen selbst aus dem Sumpf gezogen", fügt der Historiker hinzu. Diese Tatsache habe dazu beigetragen, dass die Abrechnung mit dem Regime gebremst wurde.

400 Kilometer weiter nördlich in der Emilia-Romagna liegt das Dorf Predappio, etwa 6000 Menschen leben hier. Benito Mussolini wurde hier 1883 geboren, er baute seinen Heimatort zu einem faschistischen Modelldorf um. Am Ortsschild haben Neonazis aus Italien und Deutschland sich mit Aufklebern verewigt. Am Geburtstag Mussolinis sowie am Jahrestag des Marsches auf Rom am 28. Oktober kommen Neofaschisten nach Predappio, um des "Duce" zu gedenken.

Mehrere Souvenirgeschäfte gibt es in Predappio, das erste wartet bereits hinter der ersten Kurve im Ort. Man findet hier alles, was ein ultrarechtes Herz begehrt. Im Schaufenster steht eine weiße Mussolini-Büste für 90 Euro, die es drinnen auch in anderen Farben gibt. Verkauft werden Smartphonehüllen mit der Aufschrift "Duce". Auch Schreibwaren sind zu erwerben. "Als Italiener kommt man zur Welt, man wird es nicht", steht auf einem großen Stift geschrieben. Auf einem Lineal ist zu lesen "Italien den Italienern". Verboten ist das alles nicht. Italiens Justiz erkennt im makabren Devotionalienhandel keine Verherrlichung des Faschismus.

Am anderen Ende des Ortes liegt der Friedhof San Cassiano, auch hier haben sich Besucher mit Aufklebern an Laternenmasten verewigt, etwa die "Identitäre Generation" oder Menschen, die den rassistisch gemeinten Satz "It's great to be white" verbreitungswürdig finden. Stattlich thront die Familiengruft der Mussolinis am Ende des Friedhof-Hauptwegs. In zentraler Position steht dort der Sarkophag Benito Mussolinis, verziert von marmornen Liktorenbündeln. Auf das Grab hat jemand eine Italien-Flagge und zwei rote Rosen gelegt. "Dem Vater des Vaterlands", steht auf einem Band in Nationalfarben geschrieben. Über dem Sarkophag thront eine überdimensionale, weiße Mussolini-Büste. Opfern des faschistischen Regimes muss die Verherrlichung wie Hohn vorkommen.

Im Ort, gegenüber von Mussolinis Geburtshaus, schneidet eine ältere Frau ihre Gartenhecke. "Meine Eltern kannten den ,Duce' noch persönlich", erzählt sie. Mussolini habe auch Fehler gemacht, sagt die freundliche Italienerin. "Aber schauen Sie sich doch im Ort um, alles ist von ihm. Für Predappio hat er auch Gutes geleistet."