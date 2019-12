Seit 100 Tagen ist in Rom die Linksregierung unter Premier Giuseppe Conte im Amt. Doch ein Koalitionskrach folgt dem nächsten. Wie lange wird die Allianz noch halten?

Es sollte alles besser werden, nachdem die alte Regierung in Rom mitten in den Sommerferien geplatzt war. Ex-Innenminister Matteo Salvini hatte die Krise provoziert, Premier Giuseppe Conte kündigte dann das Bündnis. Die Populisten-Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega war am Ende. ...