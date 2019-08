Italiens Präsident plant neue Konsultationen am Dienstag

Der italienische Staatschef Sergio Mattarella hat am Donnerstagabend am Ende zweitägiger Konsultationen angekündigt, dass er den Parteien mehr Zeit für Verhandlungen zur Regierungsbildung geben wird. Eine zweite Runde politischer Konsultationen werde er am Dienstag starten, kündigte das 78-jährige Staatschef an.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Italiens Staatschef will den Parteien mehr Zeit geben