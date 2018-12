Italiens Premier Conte reiste nach Libyen

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat bei einem Blitzbesuch in Libyen die beiden wichtigsten Gegenspieler des Bürgerkriegslandes getroffen. Der Besuch in der ehemaligen italienischen Kolonie am Sonntag war der erste seit Jahren, den ein Regierungschef aus Rom in das nordafrikanische Land unternahm - und das trotz verstärkter Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in der Migrationskrise.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Conte machte einen seltenen Besuch in Syrien