Italiens Premier Conte stellt sich Vertrauensvotum

Für Italiens Premier Giuseppe Conte beginnt eine entscheidende Woche. Nach dem Austritt des Juniorpartners Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition stellt sich Conte am Montag einer Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer. Am Dienstag ist dann das Vertrauensvotum im Senat vorgesehen. Conte sucht nach einer Mehrheit für seinen Regierungskurs, nicht ausgeschlossen wird, dass es zu einem dritten Kabinett unter seiner Führung kommen könnte.

SN/APA/AFP/POOL/OLIVIER HOSLET/ANDR Conte (li.) will auch ohne Renzi (re.) weiterregieren