Italiens Premier Draghi für Neuaufstellung der Koalition

Der italienische Premier Mario Draghi hat in einer Ansprache vor dem Senat die Notwendigkeit hervorgehoben, die Koalition neu aufzustellen, die seine Regierung bisher unterstützt. "Sind die Parteien zum Neustart des Regierungspakts bereit? Das ist die Antwort, die Sie allen Italienern geben müssen", sagte Draghi in seiner Ansprache. Der Premier stellt sich am Mittwoch einem Vertrauensvotum im Senat, dessen Ergebnis am Abend erwartet wird.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO