Italiens Premier stellt diese Woche Plan für "Phase 2" vor

Die italienische Regierung will noch vor Ende dieser Woche ihren Plan für den Beginn der sogenannten "Phase 2" vorstellen, in der mehrere Produktionstätigkeiten wieder aufgenommen sollen und die Ausgangssperre gelockert werden soll. Die neue Phase solle am 4. Mai beginnen, kündigte Premier Giuseppe Conte am Dienstag auf Facebook an.

SN/APA (AFP/Palazzo Chigi press off Laut Conte soll die neue Phase Anfang Mai beginnen