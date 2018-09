Italiens Regierung einigte sich auf 2,4 Prozent-Defizit

Bei den Verhandlungen über die Finanzziele 2019 in Rom haben die Regierungskräfte eine Einigung mit Wirtschaftsminister Giovanni Tria erreicht. Tria soll einem Defizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zugestimmt haben, hieß es in Regierungskreisen in Rom laut Medienangaben.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Italiens Innenminister Salvini nimmt höheres Defizit in Kauf