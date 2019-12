Italiens Regierung will Salvinis Sicherheitspakete ändern

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will die Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe, die ohne Erlaubnis in Italien eintreffen, vorsehen. Zwei Sicherheitspakete waren von der rechten Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini im Parlament in den vergangenen Monaten durchgesetzt worden.

SN/APA (AFP/POOL)/CHRISTIAN HARTMAN Giuseppe Conte will Salvinis Politik nicht fortsetzen