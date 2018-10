Italiens Vizepremier Di Maio rügt Kurz nach Warnungen

Der italienische Vizepremier und Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, reagiert scharf auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der in einem Interview mit der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Freitagsausgabe) Italien davor gewarnt hatte, zu einem zweiten Griechenland zu werden. "Kurz soll an Österreich und nicht an das denken, was wir tun", so Di Maio.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Di Maio will die Warnungen von Kurz nicht hinnehmen