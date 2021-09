Jacinda Ardern fordert nach Terror in Neuseeland: "Frustration" nicht an Muslimen auslassen

Nach einem Terroranschlag in Auckland mahnt Neuseelands Premierministerin zur Einheit.

Neuseeland befindet sich wegen einem Corona-Ausbruch ohnehin im Ausnahmezustand. Nun wurde der Inselstaat am Freitag auch noch von einer Terrorattacke erschüttert. Ein islamistischer Attentäter stach in einem Supermarkt in Auckland auf Menschen ein und verletzte sechs Personen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern nannte den Täter einen "gewaltbereiten Extremisten", der der Ideologie der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) anhing. "Was heute passiert ist, war abscheulich", sagte die Politikerin, als sie sich nach der Attacke ...