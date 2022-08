Darum ist Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern im Inland nicht mehr beliebt

Neuseelands Premierministerin ist im Ausland beliebt. Im Inland sinken ihre Umfragewerte.

Wären die Neuseeländer in der vergangenen Woche an die Wahlurnen gegangen, so hätte Jacinda Ardern wohl eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. In den Umfragen lag die politische Rechte vorn, Arderns sozialdemokratische Labour Party wäre selbst in einer Koalition mit den Grünen nur auf 42 Prozent gekommen.

Damit sind die Chancen für eine dritte Amtszeit des Politstars aus Neuseeland gesunken. Die National Party dagegen, die vor Ardern neun Jahre lang die Geschicke des Landes lenkte, hätte eine gute Chance, ...