Jacob Blake nicht mehr ans Krankenhausbett gefesselt

Der nach sieben Polizeischüssen in den Rücken gelähmte Afroamerikaner Jacob Blake wird nach Angaben seines Anwalts nicht länger an sein Krankenhausbett gefesselt. Polizisten hätten Blake die Handschellen abgenommen, sagte sein Anwalt Patrick Cafferty am Freitag. Auch sei die polizeiliche Bewachung des 29-Jährigen eingestellt worden.

SN/APA (AFP)/KAMIL KRZACZYNSKI Jacob Blake Senior, der Vater des angeschossenen Jacob Blake