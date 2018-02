Jacob Zuma hinterlässt ein katastrophales Erbe

Klientelwirtschaft, Korruption, Abschwung: Die Erben des südafrikanischen Präsidenten stehen vor einer schwierigen Aufgabe.

Es mutet wie ein Wunder an, dass Jacob Zuma so lang Präsident von Südafrika sein konnte. Sein regierender Afrikanischer Nationalkongress (ANC), die einstige Widerstandsbewegung, hätte wahrlich mehr als genug Gründe für seine Entmachtung gehabt. Immer mehr Beweise für eine gezielte Unterwanderung des Staates durch enge Freunde des Präsidenten sind in den vergangenen Jahren aufgetaucht. 2017 entschied das höchste Berufungsgericht des Landes, dass er sich 18 Anklagen wegen Korruption, Betrugs, krimineller Geschäfte und Geldwäsche zu stellen hat. Doch bis jetzt war es dem 75-Jährigen immer wieder gelungen, sich im Amt zu behaupten.