Jahrespressekonferenz: Putin fordert Sicherheitsgarantien

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Verhandlungsbereitschaft der USA zu den von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt als "positiv" bewertet. "Bisher haben wir positive Reaktionen gesehen", sagte Putin am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. "Unsere amerikanischen Partner haben uns gesagt, dass sie bereit sind, diese Diskussion, diese Verhandlungen Anfang kommenden Jahres in Genf zu beginnen."

SN/APA/AFP/MIKHAIL TERESHCHENKO Präsident Putin gibt seine Jahrespressekonferenz