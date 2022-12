Was 2022 zum Glück nicht passiert ist

Ein extremes Jahr nähert sich dem Ende. Zum Trost: Es gab auch Wendungen, die aufatmen ließen.

Der Westen steht nach wie vor zusammen

Wladimir Putin hat mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vieles erreicht, was er genau nicht wollte. Die Nato wurde nicht geschwächt, sondern zwei weitere Länder - Schweden und Finnland - haben um Aufnahme in das Militärbündnis angesucht. Zudem spekuliert der Kremlchef damit, dass sich im Westen eine Kriegsmüdigkeit ausbreitet und die Gesellschaften in Europa und Nordamerika immer weniger bereit sind, die Ukraine zu unterstützen. Bisher ist das nicht der Fall: ...