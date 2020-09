Jakarta: Die bald größte Stadt kämpft mit dem Untergang

Eine Stadt taucht ab. Jakarta wird im Jahr 2030 wohl der größte Ballungsraum der Welt sein. Doch bis dahin könnte es untergegangen sein - nicht nur sozial, sondern ganz real.

Indonesien. Schauplatz Sunda Kelapa, der alte Segelfrachtschiffhafen in Kota, das ursprüngliche niederländische Zentrum in Nord-Jakarta. Dort entstand 1619 das alte Batavia, das die ersten niederländischen Siedler zum Zentrum der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) machten.

Das ist lang her, auch wenn der neu gepflasterte Taman Fatahillah, der Platz vor dem weiß getünchten alten Stadthuys (Rathaus, heute: Museum Sejarah) in den letzten Jahren zum urbanen Funpark wurde, mit Fußgängerzone, Selfie-Stationen für koloniale Leihkleidung und Radverleih - die einzige größere Fläche in ...