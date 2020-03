Japan-Besuch von Chinas Präsident Xi wegen Covid-19 abgesagt

China hat einen mit Spannung erwarteten Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping in Japan wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt. Das gab die japanische Regierung am Donnerstag bekannt. Eigentlich wollte Xi im April nach Japan reisen. Es wäre der erste Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten in Japan seit mehr als zehn Jahren gewesen.

SN/APA (AFP)/- Chinas Präsident Xi Jinping hätte auch Kaiser Naruhito treffen sollen