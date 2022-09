Japan: Proteste gegen Staatstrauerakt für Ex-Premier Shinzo Abe

Gäste aus aller Welt gaben Shinzo Abe die letzte Ehre - bei vielen Japanern dagegen ist die Anteilnahme gering.

In Trauer vereint - so wirkte der Staatsakt für den im Juli ermordeten japanischen Ex-Regierungschef Shinzo Abe. Rund 4300 Trauergäste aus dem In- und Ausland nahmen am Dienstag an der Trauerfeier in Tokio teil, darunter die US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der frühere deutsche Bundespräsident Christian Wulff. Sie alle schritten vor das riesige Porträt von Abe und verbeugten sich.

Doch der staatliche Trauerakt für den rechtskonservativen Ex-Premier Abe sorgte nicht nur für Anteilnahme. Rund um die Kampfsporthalle Budokan, wo ...