Japan wählte im Schatten des tödlichen Attentats auf Shinzo Abe

Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) gewann deutlich. Das Ergebnis ebnet den Weg für eine Verfassungsrevision.

Wohl nie zuvor war eine Wahl in Japan von derart vielen Polizisten bewacht. Aber so kurz nach dem Mord an einem ehemaligen Regierungschef war kaum anderes zu erwarten. Am Freitag war Ex-Premier Shinzo Abe, der das Land bis 2020 und länger als jeder andere Politiker regiert hatte, während einer Wahlkampfrede auf offener Straße erschossen worden. Japan ist in Schock und Trauer.

Die Wahl des Oberhauses, der schwächeren der zwei japanischen Parlamentskammern, fand trotzdem statt. Alle drei Jahre wird ...