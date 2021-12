Japan will keine hochrangigen Politiker zu Olympia schicken

Japan schickt keine Regierungsdelegation zu den Olympischen Winterspielen nach China, will von einem diplomatischen Boykott jedoch nicht sprechen. Man werde Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees für die in diesem Jahr im eigenen Land veranstalteten Sommerspiele, sowie zwei weitere Olympia-Vertreter nach Peking schicken, gab der japanische Regierungssprecher Hirokazu Matsuno am Freitag bekannt.

SN/APA/AFP/NOEL CELIS Diplomatisches Tauziehen vor den Olympischen Winterspielen in China