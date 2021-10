Japaner wählen neues Unterhaus

Japan wählt an diesem Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge kann die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) gemeinsam mit ihrem Koaltionspartner Komeito die Mehrheit in der maßgeblichen Kammer des Parlaments verteidigen. An den Machtverhältnissen in Japan werden die Wahlen somit zwar nichts ändern. Die LDP des neuen Partei- und Regierungschefs Fumio Kishida wird aber den Umfragen zufolge deutliche Verluste einstecken müssen.

SN/APA/AFP/BEHROUZ MEHRI Japans Premier Kishida bei Wahlkundgebung