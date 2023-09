Japans Außenminister Hayashi überraschend in der Ukraine

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Wie das japanische Außenministerium am Samstag bekannt gab, dient der unangekündigte Besuch der Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Japan hat im Einklang mit dem Westen Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine. Die pazifistische Verfassung erlaubt es Japan allerdings nicht, Waffen an die Ukraine zu liefern.

BILD: SN/APA/AFP/AHMED HASAN Hayashi ist auf erstem Ukraine-Besuch seit Kriegsbeginn