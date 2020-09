Japans neuer Ministerpräsident für Treffen mit Kim Jong-un

Der neue japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga hat vor der UN-Vollversammlung sein Interesse an einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bekräftigt. "Ich bin bereit für ein Treffen mit Kim Jong-un ohne Vorbedingungen", sagte Suga per vorab aufgezeichneter Video-Botschaft bei der UNO-Generaldebatte am Freitag (Ortszeit) in New York.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Premierminister Suga setzt auf Gespräche