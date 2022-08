Japans Polizeichef tritt nach Attentat auf Ex-Premier zurück

Japans Polizeichef will nach der Ermordung des früheren Regierungschefs Shinzo Abe die Verantwortung für den unzureichenden Schutz des Politikers übernehmen. Itaru Nakamura kündigte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt an. "Da wir neue Sicherheitsvorkehrungen vorantreiben, ist es selbstverständlich, mit einer neuen Aufstellung von Leuten an die Sache heranzugehen", sagte Nakamura.

SN/APA/AFP/STR Polizeichef übernimmt Verantwortung für unzureichenden Schutz für Abe