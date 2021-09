Japans Regierungschef gibt auf

Premierminister Yoshihide Suga hat nach nicht einmal einem Jahr im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Er hinterlässt ein Land mitten in der Pandemie.

"Der Bekämpfung des Coronavirus möchte ich meine volle Kraft widmen", sagte Yoshihide Suga am Freitag auf einer Pressekonferenz. Was erstmal kaum erwähnenswert klang, weil man dies von einem Premierminister erwartet, ging mit einem Paukenschlag weiter: "Mit diesem Gedanken habe ich beschlossen, bei der nächsten Wahl um den Parteivorsitz nicht erneut anzutreten." Wenn Ende des Monats die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) ihren neuen Präsidenten beschließt, wird Suga also nicht zur Wahl stehen. Das war dann doch erwähnenswert.

Mit seinem ...