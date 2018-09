Jemen-Gespräche ohne Houthi-Rebellen gescheitert

Die Genfer Gespräche über das arabische Bürgerkriegsland Jemen sind gescheitert, weil die Delegation der Houthi-Rebellen nicht anreisen konnte. "Wir haben es nicht geschafft, die Delegation aus (der Hauptstadt) Sanaa hier her zu bekommen", sagte UN-Vermittler Martin Griffiths in Genf. Er betonte, dass die Houthi-Rebellen den Willen hatten, in die Schweiz zu reisen, dies aber nicht konnten.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Laut Griffiths handle es sich um einen fragilen Moment für den Jemen