Jemenitischer Geheimdienstoffizier nach Angriff gestorben

Ein hochrangiger jemenitischer Geheimdienstoffizier ist seinen bei einem Drohnenangriff erlittenen Verletzungen erlegen. Brigadegeneral Saleh Tamah sei nach dem Angriff vom Donnerstag auf eine Militärparade auf der Luftwaffenbasis Al-Anad mehrfach operiert worden, am Sonntag aber in einer Klinik in Aden gestorben, verlautete aus Krankenhauskreisen. mehrfach operiert worden, am Sonntag aber in einer Klinik in Aden gestorben, verlautete aus Krankenhauskreisen.

SN/APA (AFPTV)/NABIL HASAN Bei einem Drohnenangriff kamen sieben Menschen ums Leben