Jenseits von Bachmut: Wie der Krieg in der Ukraine jetzt weiter geht

Panzerschlacht statt Häuserkampf in der umkämpften Stadt Bachmut: In der Ukraine beginnt eine neue Phase des Krieges. Wo man große Offensiven erwartet.

Der Frühling ist da. Auch auf den blutgetränkten Schlachtfeldern im Osten der Ukraine sprießen die ersten Knospen. Für die am härtesten umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk sagen Meteorologen gegen Ende März viel Sonne voraus. Dazu soll ein leichter Südwind wehen. Beste Bedingungen für eine kurze "Zeit der Wegelosigkeit". So nennen Ukrainer und Russen die Wochen, in denen der Schnee schnell taut. Aber weil die tieferen Bodenschichten noch gefroren sind, sickert das Wasser nicht ein und verwandelt vor allem Felder und unbefestigte Wege in Schlammwüsten. Dort, wo spätestens im April die Panzer rollen werden. Das gilt bei Fachleuten als ausgemacht, die den russischen Angriffskrieg vor einer neuen Phase sehen.

"Beide Seiten bereiten Offensiven vor", sagt etwa der Kiewer Militärexperte Oleksij Melnyk. Der Oberstleutnant a. D. ist überzeugt, dass die anhaltend heftigen Kämpfe um Bachmut die Schlussphase des monatelangen Stellungskriegs einläuten. Ganz ähnlich sieht es der einflussreiche russische Militärblogger Igor Girkin. Der Oberst, der 2014 die separatistischen Milizen in der Ukraine kommandierte, zieht aus russischer Sicht eine vernichtende Bilanz: "Unseren Streitkräften ist im Winter fast nichts gelungen." In Bachmut habe man enorme Verluste erlitten, ohne einen Durchbruch zu erzielen. Es sei aber auch kein anderes Ziel ins Visier genommen worden. "Als Schachspieler würde ich sagen: Wir haben einen Zug gemacht, der missglückt ist. Nun ist der Gegner am Zug."

Davon jedoch will Mychailo Podoljak vorerst nichts wissen. "Wir haben es nicht eilig", sagt der Vertraute des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Wir werden uns in den nächsten zwei Monaten reorganisieren und uns dann auf andere Gebiete konzentrieren." Dafür spricht, dass die Lieferung moderner westlicher Kampfpanzer noch andauert. Zuletzt übten ukrainische Soldaten, die im niedersächsischen Munster am Leopard 2 ausgebildet werden, zwar bereits "im scharfen Schuss", also mit Gefechtsmunition. Aber bis die geplanten beiden Leopard-Bataillone in der Ukraine einsatzbereit sind, wird es noch einige Wochen dauern. Und dann? "Wird die Ukraine durchbrechen können und in den Gegenangriff übergehen", sagt der französische Vizeadmiral Hervé Bléjean, der die EU-Trainingsmission leitet.

Präsident Selenskyj nennt sogar bereits Schlüsselabschnitte der Front, an denen die ukrainische Armee eine Entscheidung suchen werde. Dazu gehören Marjinka und Awdijiwka vor den Toren der Gebietshauptstadt Donezk, aber auch weiterhin Bachmut sowie Bilohoriwka im Gebiet Luhansk. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen, und wir werden sie brechen", sagt Selenskyj mit demonstrativer Zuversicht.

Doch es gibt naheliegende Zweifel am Wert solcher Aussagen. Denn wer kündigt in einem Krieg schon an, was er vorhat? Fachleute verweisen stattdessen auf die sogenannten "War Games", die ukrainische Offiziere gemeinsam mit westlichen Partnern zuletzt Anfang März in Wiesbaden abhielten, um mögliche Gegenoffensiven durchzuplanen und nach den besten Lösungen zu suchen.

Bei solchen "War Games" handelt es sich allerdings nicht um "Kriegsspiele", wie es der Name suggeriert, sondern um hochkomplexe Computersimulationen. US-Generalstabschef Mark Milley stellt klar, dass "wir den Ukrainern dabei nicht sagen, was sie tun sollen". Milley will den Eindruck vermeiden, dass sich Nato-Staaten an der Kriegsplanung beteiligen. Über Ergebnisse der "War Games" lässt sich nur spekulieren. Die meisten Fachleute halten einen ukrainischen Vorstoß im Gebiet Saporischschja für die wahrscheinlichste Variante. Von der aktuellen Front östlich des Flusses Dnipro bis zum Asowschen Meer sind es nur gut 100 Kilometer. Gelänge nahe der Großstadt Melitopol ein Vorstoß bis zur Küste, könnte die ukrainische Armee die Landverbindung der russischen Besatzungstruppen zur Krim abschneiden und sogar die annektierte Halbinsel selbst ins Visier nehmen.

Für die Führung in Moskau wäre das eine Katastrophe. Entsprechend alarmiert sind bereits nationalistische Hardliner. Der Militärblogger Wladen Tatarski schreibt auf seinem Telegram-Kanal: "Zerstörungen auf der Krim wären für die Ukraine von allergrößtem Wert. Deswegen wird die Taktik des Feindes in den nächsten Wochen einfach sein: Angriff im Süden, Abwehr unserer Offensive im Osten."

In dieses Bild fügen sich auch die andauernden Kämpfe um Bachmut im zentralen Donbass. "Wir werden die Russen dort weiter müde machen", kündigte Präsidentenberater Podoljak an. Aber was passiert, wenn der russischen Armee im Zusammenspiel mit der Söldnergruppe Wagner in Bachmut doch noch der Durchbruch gelingt? Selenskyj hatte zuletzt gewarnt, dass dann der Weg für eine russische Großoffensive frei sei.

Der ehemalige Nato-General Erhard Bühler glaubt zwar auch, dass jeder Tag, den die Ukraine in Bachmut standhält, ein "gewonnener Tag ist". Der Militärexperte bezieht das im Gespräch mit dem MDR aber vor allem auf die Wartezeit, bis die westlichen Panzer eintreffen. Einen russischen "Durchmarsch" jenseits von Bachmut werde es dagegen eher nicht geben, selbst wenn die Stadt fallen sollte. Eine Offensive könne "sicher nicht so schnell gehen, wie sich die Russen das vielleicht vorstellen", betont Bühler. "Sie müssen erst einmal ihre Truppen umgliedern." Rund um Bachmut stützen sich die Angreifer derzeit stark auf Infanterieeinheiten. Stattdessen brauche die russische Armee bewegliche Truppenteile, sagt Bühler. Panzer also, die nach der Schlammperiode rollen werden.