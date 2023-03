Jenseits von Bachmut: Wie der Krieg in der Ukraine jetzt weitergeht

Panzerschlacht statt Häuserkampf in der umkämpften Stadt Bachmut: In der Ukraine beginnt eine neue Phase des Krieges. Wo man große Offensiven erwartet.

Der Frühling ist da. Auch auf den blutgetränkten Schlachtfeldern im Osten der Ukraine sprießen die ersten Knospen. Für die am härtesten umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk sagen Meteorologen gegen Ende März viel Sonne voraus. Dazu soll ein leichter Südwind wehen. Beste Bedingungen für eine kurze "Zeit der Wegelosigkeit". So nennen Ukrainer und Russen die Wochen, in denen der Schnee schnell taut. Aber weil die tieferen Bodenschichten noch gefroren sind, sickert das Wasser nicht ein und verwandelt vor allem Felder und ...