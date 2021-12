Jetzt ist die Pandemie auch im Paradies angekommen

Hier ist das kaum zu glauben: Es gibt Orte, die erst jetzt mit dem Virus in Berührung kommen.

In Europa, wo die Anzahl der Covid-Infektionen in die Millionen geht, kann man sich vorstellen, dass es fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie noch Orte gibt, die das Coronavirus bisher nicht erreicht hat. Doch am anderen Ende der Welt haben mehrere der Pazifikstaaten schnell reagiert, ihre Grenzen geschlossen und mit Hilfe von strengen Quarantäneprogrammen das Virus von ihrer Bevölkerung ferngehalten.

Die Cookinseln beispielsweise meldeten am Wochenende den ersten Fall von Covid-19 bei einem zehnjährigen Buben. Dieser erste ...