Jetzt ist es amtlich: Biden ist Wahlsieger

Im Sommer verriet der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, dass er den Klingelton seines Handys geändert habe, um keinen Anruf des Präsidenten zu verpassen. Wann immer Donald Trump ihn anrufe, erklinge nun die Melodie "Hail to the Chief". Als die Hymne am Montag bei der offiziellen Beglaubigung der Wahlergebnisse in seiner Jackentasche aufspielte, holte der Republikaner sein Telefon hervor und schaltete es auf stumm. Dann besiegelte Ducey mit seiner Unterschrift die Vergabe der elf Wahlleute an den Demokraten Joe Biden. ...