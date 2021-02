Jetzt treten sie aus seinem Schatten: Nawalnys wichtigste Helfer

Russlands Oppositionsführer Alexej Nawalny muss für Jahre ins Straflager. Es übernehmen die Frauen und Männer, die bisher felsenfest hinter ihm standen.

Alexej Nawalny hatte für seinen Auftritt vor Gericht eine klare Botschaft vorbereitet. "Es kommt vor, dass Willkür das Wesen eines politischen Systems ausmacht, und das ist fürchterlich. Aber es gibt noch Schlimmeres: Wenn die Willkür sich in eine Robe hüllt", sagte er am Dienstag, kurz bevor die Vorsitzende Richterin in ihrer Robe den derzeit prominentesten russischen Oppositionellen für fast drei Jahre in Lagerhaft schickte. Aber Nawalny hatte noch eine Pointe in petto: "Dann ist es die Pflicht jedes Menschen, Widerstand ...